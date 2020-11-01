شاهد.. نهى عابدين تستعيد ذكريات الطفولة مع متابعيها

شاركت الفنانة نهى عابدين متابعيها صورة نادرة لها من طفولتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام". نشرت"نهى" صورة لها في مرحلة الطفولة، وعلقت عليها قائلة:"خدود بس، الطفولة البريئة"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات. بس، الطفولة البريئة"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات. يذكر أن آخر أعمال نهى عابدين مسلسل "اتنين في الصندوق"، بطولة حمدي المرغني، محمد أسامة "أوس أوس"، انتصار، بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، رحاب الجمل، ومن تأليف لؤي السيد ، وإخراج محمد مصطفى، بالإضافة الى مسلسل "ليالينا 80" مع الفنان إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، غادة عادل، محمد عادل، محمد رشاد، ونجوم أخرين ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج أحمد صالح. انتصار، بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، رحاب الجمل، ومن تأليف لؤي السيد ، وإخراج محمد مصطفى، بالإضافة الى مسلسل "ليالينا 80" مع الفنان إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، غادة عادل، محمد عادل، محمد رشاد، ونجوم أخرين ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج أحمد صالح.

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