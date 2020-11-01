لهذا السبب.. تامر حسني يعيد طرح أغنية بألف سلامة عبر يوتيوب

أعلن الفنان تامر حسني، عن إعادة طرح أغنيته الجديدة "بألف سلامة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكشف تامر أسباب إعادة طرح الأغنية، قائلاً:"نهاركم كله خير اكيد فرحان بإستقبالكم الرائع لأغنية بألف سلامه و اكيد مبسوط انها في ساعاتها الأولى متصدره التريند برقم ١ و انها حققت المركز ال ٣٣ على مستوى العالم و لكن الأغنيه على يوتيوب فيها مشكله تقنيه محسوسه لبعض

الناس ، و انا من إمبارح بعمل كل المحاولات لتبديل النسخه على يوتيوب و لما لقيتها هتاخد وقت قررت انا و الشركه المنتجه إعادة نشر الأغنيه مره أخرى ارضاءً للجميع دا حقكم عليا و علينا كلنا انا و صناع العمل المحترمين ..مش هوصيكم بقى عايزين نسمعها تاني كتير نهاركم جميل زيكم ، أسيبكوا تستمتعوا بالنسخه الجديده و دا اللينك الجديد".

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كلمات : تامر حسين، ألحان :محمد يحيى، توزيع و ميكس:يحيى يوسف، ويقول مطلعها"مش عَجباني المُعامله و النيه باينالي خلاص مَتقولش حاجه إحنا الكلام بينا إنتهى أنا شوفت الصوره كامله قُدامي واضحالي مَتجيش في طريقي تاني إمشي و خلاص خِلصت بقى ".

أغنية "بألف سلامة" هي الأغنية الرابعة من ألبوم "خليك فولاذي" حيث طرح تامر في وقت سابق "اختراع، مابطلماش احساس، فجأة افترقنا"، عبر "يوتيوب"، وحققت نسب مشاهدة عالية فور طرحها، ومن المتوقع طرح الأألبوم كاملاً خلال الأيام القليلة الماضية.