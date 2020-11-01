كندة علوش توجه الشكر لـ مهرجان الجونة السينمائي

وجهت الفنانة كندة علوش رسالة شكر لمديرين ومقيمين مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"كندة" مجموعة صور لها مع القائمين على المهرجان، وعلقت عليهم قائلة:"مع انتهاء الدورة الرابعة للمهرجان الجونة السينمائي، بشكر إدارة المهرجان والقائمين عليه لتقديمهم دورة ناجحة ومحترمة على

مستوى عالي من التنظيم والاحترافية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها عالمنا، شكراً لتقديمهم لربيرتوار أفلام غاية في الأهمية ولتكريمهم لقامات كبيرة في مجال صناعة السينما ولتنظيم ندوات فكرية وفنية شديدة الأهمية ولتقديم الدعم لصناع الأفلام والمبدعين الشباب من خلال منصة سيتي جونة".

وأضافت قائلة:"سعدت بالعمل مع لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، وسعادتي أكبر بالجوائز التي قدمها المهرجان وحصل عليها صناع أفلام عرب وأجانب قدمو أفلام ذات رسائل انسانية نبيلة ولغة فنية عالية".

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة يوم الجمعة الموافق 23 من أكتوبر، وقد انتهت فعاليته الجمعة الماضي الموافق 30 أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام .

الجدير بالذكر أن آخر أعمال كندة علوش حكاية"ضي القمر"،ضمن حكايات مسلسل"إلا أنا"، بطولة: محمد علاء، محمد شاهين، أحلام الجريتلي، تأليف عبير سليمان، إخراج أحمد حسن.