بحد أقصى 500 جنيه.. أسعار تذكر حفل أم كلثوم في قصر عابدين

يستقبل قصر عابدين التاريخي، حفلاً جديداً من نوعه لكوكب الشرق أم كلثوم، الذي يقدم بتقنية "هولوجرام"، وذلك في إطار عودة الانشطة الاحتفالية على عدد من مسارح مصر.

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يقام الحفل يوم الجمعة، الموافق 20 نوفمبر ، على مسرح قصر عابدين، وتم تقسيم أسعار تذاكر الحفل إلى 4 فئات، الاولى بقيمة 750 جنيه، والثانية بقيمة

1500 جنيه، والثالثة 2500 جنيه، والأخيرة بقيمة 5000 جنيه.

تتضمن تقنية "هولوجرام" ظهور أم كلثوم على المسرح بشكل متعدد الأبعاد، يعطي صورة طبيعية لها، باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتعطي المشاهد شعور مرئي ومسموع لوجود كوكب الشرق على المسرح، واستخدمت بشكل سابق في الاوبرا المصرية، وعدد من الدول العربية.