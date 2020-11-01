الأربعاء.. أغنية جديدة لراشد الماجد بعنوان "الأسد"

كشفت الشركة المنتجة لأغنية الفنان راشد الماجد الجديدة بعنوان "الأسد"، موعد طرحها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". أعلنت الشركة موعد طرحها، قائلة: "باقٍ 3 أيام على جديد الفنان الكبير راشد الماجد الأسد، انتظروها يوم الأربعاء على ديزر". يذكر أن أحدث إصدارات راشد الغنائية، كانت من خلال أغنية "ولهان"، التي حققت أكثر من 33 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية كلمات: رمز، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع: سيرو.

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