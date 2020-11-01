جميلة عوض تكشف كواليس إطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

شاركت الفنانة جميلة عوض متابعيها صورة جديدة لها من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

ووجهت"جميلة" رسالة شكر لمن ساعدها في إطلالتها في الحفل،

وعلقت عليها قائلة:"يا نفسك"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة يوم الجمعة الموافق 23 من أكتوبر، وقد انتهت فعاليته الجمعة الماضي الموافق 30 أكتوبر،

بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام .

الجدير بالذكر أن آخر أعمال جمياة عوض حكاية"لازم أعيش"، ضمن حكايات مسلسل"إلا أنا"، بطولة نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف، من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج مريم الأحمدي، وتدور أحداثها حول فتاة تعيش معاناة مع سوء فهم المجتمع لمرض البهاق الذي تعاني منه منذ صغرها.