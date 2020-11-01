شكرا لقرائتكم خبر عن أيام قليلة تفصل منى زكى عن بلاتوه "تقاطع طرق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصل منى زكى عن بلاتوه مسلسل "تقاطع طرق"، ويدخل المسلسل مرحلة المونتاج المقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف وإخراج تامر محسن، والتي تعود منى زكى للدراما التليفزيونية من خلاله بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل "أفراح القبة"، عام 2016، وشارك فى بطولته أحمد السعدنى، رانيا يوسف، إيادنصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين.

مسلسل "تقاطع طرق"، من بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام.

يشارإلى أن المخرج تامرمحسن، أعلن منذ أيام ضمن فعاليات مهرجان الجونة، عن تحضيراته المبدئية لمسلسل "القاهرة"، وهو مسلسل مكون من 3 أجزاء، ويتضمن كل جزء 8 حلقات مأخوذ عن روايات نجيب محفوظ، وهومن تأليف مريم ناعوم.

يذكر أن منى زكى يعرض لها حالياً في السينمات فيلم "الصندوق الأسود" وتتفوق على الأفلام المطروحة حالياً بالإيرادات وتحقق أعلى إيراد يومى منذ عرض الفيلم ويشاركها في بطولة العمل كل من محمد فراج ومصطفى خاطر إخراج محمود كامل.