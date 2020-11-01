شكرا لقرائتكم خبر عن جيجي حديد تستغرق هذه المدة للعودة لوزنها المثالى بعد الولادة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت عارضة الأزياء جيجي حديد من العودة لوزنها المثالي بعد مرور شهر وأسبوع واحد على ولادتها أول مولود لها.. حيث شارك متابعوها مؤخراً صورا لها مع زين مالك والد طفلها بمناسبة الهالوين، وما أن نشرت الصور حتي استدعت استغراب متابعيها إلى حد كبير، وذلك بعدما ظهرت في الصورة بوزنها الطبيعي قبل الولادة الأمر الذى أثار اندهاش كافة متابعيها.



جيجى حديد

جيجى حديد أنجبت أول طفل لها في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر أي مر شهر وأسبوع على انجابها إلا أنها لم تنتظر طويلاً حتي تظهر بصورة مثالية خلال أكثر من صورة ظهرت فيها علي حسابها الرسمي بموقع انستجرام.



جيجى حديد فى احدث صور

ودعت النجمة العالمية جيجي حديد جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، إلى ضرورة التصويت فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث نشرت صورة لها وهي ترتدي تي شيرت مطبوع عليه كلمة "vote" "صوت"، مؤكدة أنها أدلت بصوتها مبكرا الأسبوع الماضى.

وعلقت جيجي قائلة :"لقد صوتت الأسبوع الماضي مع ابنتي بجواري، لأمريكا التى أريدها أن تراها ؛ ولكن ليس فقط بالنسبة لنا - بالنسبة للأميركيين الأقل امتيازًا ، الذين يأملون في دولة موحدة ومتعاطفة وقائد عطوف".

وتابعت :"لديك أسبوع ونصف ..إذا كنت ستصوت في وقت مبكر ، فأنا فخور بك..إذا كنت ترسل بالبريد بالبريد الخاص بك ، فأنا فخور بك.. إذا قمت بتسليمه إلى مكتب انتخابات مجلس المقاطعة أو في موقع اقتراع مبكر ، فأنا فخور بك ..إذا كنت ذاهبًا إلى الاستطلاعات في الثالث من نوفمبر ، فأنا فخور بك..مهما كانت خطتك ، أنا فخور بك".

وفي وقت سابق، استعرضت عارضة الأزياء جيجي حديد هدية تايلور سويفت لمولودتها وهي بطانية مطرزة يدويًا من صنعها، وذلك عبر خاصية الاستورى على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".