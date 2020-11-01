شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عاطف عن "فجأة افترقنا" : قريبة من قلبى وتامر حسنى مطرب موهوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الشاعر محمد عاطف عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "فجأة افترقنا" التى طرحها النجم تامر حسنى من حوالى 5 أيام وحققت نسب مشاهدة عالية تخطت 8 ملايين.

عاطف قال إن الأغنية تعتبر من أقرب الأغانى إلى قلبه والحمد لله لاقت نجاحا كبيرا وهنأنى العديد من أصدقائى عليها من داخل الوسط وخارجه، واصفا تامر حسنى بأنه نجم كبير وموهوب ومبسوط بالعمل معه .

"فجأة افترقنا" من كلمات الشاعر محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع يحيي يوسف، وذلك بعدما طرح من قبل أغنية "مبطلناش إحساس"، حيث تأتي تلك الأغاني ضمن أحدث ألبومات تامر حسنى "خليك فولاذى" .

وتقول كلمات الأغنية : فجأه افترقنا وفراقنا سرقنا من حضن بعض، بعد اتفاقنا ووفاقنا القرب اتغير لبعد، سافر نصيبي بحبيبي، وكأن مفيش بينا وعد واللي انا رتبته وبنيته ماتهنتش بيه، قلبي اتلخبط في حساباته متحير مش لاقي حل، مرمي في سجون ذكرياته والوحده احساس ممل .

ولم تكن هذه المرة هى الأولى التى يتعاون فيها محمد عاطف مع تامر حسني، حيث تعاونا من قبل في ثلاث أغانى هى أغنية "دايب"، والذى قدمها فى ألبوم "قرب كمان"، و"وبعدين" من فيلم " الحرب العالمية الثالثة"، وأغنية "180 درجة".

وطرح تامر حسنى قبل أيام، أغنية "مبطلناش إحساس" وهى أولى أغانى ألبومه الجديد "خليك فولاذى" من كلمات محمد القاياتى، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل، ميكس هانى محروس.

ونشر تامر حسنى مؤخرا منشورًا عبر خاصية القصص القصيرة "انستجرام"، قال فيه إنه سيتبع سياسة جديدة فى طرح ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، حيث يكشف عن الأغانى الجديدة بطريقة غير تقليدية، خلال المناسبات التى يتواجد فيها.