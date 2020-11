شكرا لقرائتكم خبر عن أديل ترفض 40 مليون إسترليني حتى لا تتحول لـ كيم كاردشيان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت النجمة العالمية أديل عرضا قيمته 40 مليون جنيه إسترليني، مقابل الإعلان عن نظام غذائي بعد خسارة وزنها بشكل لا يصدق، ويبدو أن مغنية Someone Like You ، البالغة من العمر 32 عامًا ، قد غُمرت بعروض من شبكات التلفزيون والعلامات التجارية وشركات التسويق التي كانت تأمل في جني الأموال من التحول المذهل الذى حدث بعد خسارة وزنها.



اديل بعد فقدان وزنها



اديل قبل فقدان وزنها

ووفقًا لصحيفة The Sun ، جاء رفض اديل للعرض وسط مزاعم بأنها لا تريد أن تكون "نسخة كارداشيان" و كسب ربح سريع من خلال الصفقات وبدلاً من ذلك تريد التركيز على ألبومها الجديد.

ويقال، حسبما نشرت الديلى ميل، إن مغنية The Rolling In The Deep ، البالغة من العمر 32 عامًا، تقضى وقتًا رائعًا مع سكيبتا.

وتألقت النجمة العالمية أديل – Adele، في ظهورها ببرنامج Saturday Night Live الشهير، حيث غنت أغنيتها الشهيرة After All اثناء تواجدها على الهواء مباشرة، وسرعان ما تداول مقطع فيديو للنجمة العالمية وهي تغني أغنيتها الشهيرة After All بطريقة مختلفة، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، والتي لاقت اعجاب الكثيرين من جمورها الذي يتنظر طرح إلبومها الجديد بفارغ الصبر.

وفاجأت النجمة الشهيرة البالغة من العمر (32 عاما) خلال ظهورها في البرنامج الشهير "Saturday Night Live" الجمهور بأنها لم تنته بعد من إعداد ألبومها الغنائى، وذلك بالرغم من أن أديل تصدرت العديد من المواقع خلال الأشهر الماضية حيث أكدت أنها ستطلق البومها فى سبتمبر الماضى وتتوالى التكهنات ليعلنوا أنها ستطلق الألبوم خلال شهر أكتوبر الجارى، إلا أن تصريح أديل كان بمثابة مفاجأة للكثيرين.