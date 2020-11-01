ناردين فرج ضيفة شرف بمسلسل "تقاطع طرق" لمنى زكي

رنا صلاح الدين - وافقت الإعلامية ناردين فرج على المشاركة فى مسلسل " تقاطع طرق" بطولة النجمة منى زكى، كضيفة شرف ضمن أحداث المسلسل، وقد جاء اختيارها بعد مشاركتها فى عدة أعمال فنية.

ومسلسل "تقاطع طرق" بطولة النجمة منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد جب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وهو من تأليف وإخراج تام محسن، ومن المقرر عرضه فى شه رمضان المقبل.

يذكر أن ناردين فرج كانت قد قدمت مؤخرا حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، التى اختتمت فعالياته أول أمس الجمعة، بمدينة الجونة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

كما شاركت ناردين مؤخرا في مسلسل "ليه لأ"، والذي عرض على منصة "شاهد"، وهو من بطولة الفنانة أمينة خليل، ومحمد الشرنوبي، وهالة صدقي، وشيرين رضا، وعمر السعيد، وبسنت شوقي، ومريم الخشت، وغيرهم.