نور عمرو دياب تحتفل بالهالوين.. صورة مرعبة

رنا صلاح الدين - احتفلت نور عمرو دياب، ابنة النجم الكبير عمرو دياب، بعيد "الهالوين"، الذي وافق أمس السبت 31 أكتوبر.

وشاركت نور، متابعيها بصورة عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ظهرت من خلالها بوجه مرعب، معلقة عليها قائلة:happy Halloween ".

نور عمرو دياب

وكانت شقيقتها جنا عمرو دياب، قد أثارت حالة من الجدل، بسبب ظهور الأخير على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وشاركت جنا، جمهورها بسلسلة من الصور التي ظهرت فيها برفقة عددًا من أصدقائها كي تقدم لأحدهم التهنئة بمناسبة عيد ميلاده، وسرعان ما تعرضت لانتقادات لاذة وهجوم شديد بسبب ظهورها في صورة من ضمن الصو التي نشرتها وهي مرتدية المايوه.