بالفيديو.. وفاء الكيلاني تروّج لمسلسل زوجها تيم حسن "الهيبة الرد": وسع للكبير.. وهكذا رد الفنان

رنا صلاح الدين - روّجت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني لمسلسل زوجها الفنان تيم حسن الجديد "الهيبة الرد"، والذي سيعرض على قنوات MBC ومنصة "شاهد".

الإعلامية المصرية نشرت إعلان المسلسل، على حسابها الخاص على موقع "تويتر"، وعلقت قائلة: "وووووسع للكبير الهيبة بكرة .. كل التوفيق@actortaimRed ولكل فريق العمل #الهيبة_الرد #تيم_حسن".

تيم أعاد نشر تويتة زوجته على حسابه على موقع "تويتر"، واكتفى بالتعليق برمز قلب ووجه ضاحك.

"الهيبة الرد" من بطول تيم حسن، ومنى واصف، ديمة قندلفت، عادل كرم، أويس مخللاتي، روزينا لاذقاني، عبدو شاهين، ناظم عيسى، ليلى قمري، فاليري أبو شقرا، ختام اللحام، سعيد سرحان، إشراف درامي فؤاد حميرة. العمل من إخراج سامر البرقاوي، وإنتاج "صباح إخوان".

وكان قد لاد الفنان تيم حسن، على متابعة سألته عن السر وراء عدم نشر صور له بصحبة زوجته وأبنائه، وجاء سؤال المتابعة كالتالي:"ليش ما تنزل صور إلك ويا عائلتك كثير، أولادك ومرتك؟ أكو سبب معين؟".

ومن جانبه رد تيم، عليها من خلال حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "أنا حر ولا لآ".