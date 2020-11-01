أحمد السقا يستعد لـ"السر" ويتبقى له 3 أيام في "العنكبوت"

رنا صلاح الدين - استقر الفنان أحمد السقا على أسم فيلمه الجديد، الذي يتعاون خلاله مع المؤلف عمرو عبدالحميد، والمخرج أحمد نادر جلال، وتنتجه شركة "سينرجي فيلمز"، حيث وضع له أسم مبدئي وهو "السر"، على أن يتم تغييره خلال فترة تصويره.

وبدأ فريق عمل الفيلم في إجراء التحضيرات الخاصة به للإستقرار على كافة تفاصيله، إضافة إلى ترشيح الأبطال المشاركين للسقا في بطولة الفيلم، الذي من المقرر أن يتم البدء في تصويره بعد إنهاء كافة التعاقدات والتحضيرات.

وعلى جانب أخر يستكمل الفنان أحمد السقا تصوير فيلمه "العنكبوت" في منتصف شهر نوفمبر الجاري، حيث يتبقى له 3 أيام وينتهي من تصويره بالكامل، وهو العمل الذي تشاركه بطولته الفنانة منى زكي، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر طرحه في عام 2021 المقبل.

يذكر أن الفنان أحمد السقا ينافس في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل "نسل الأغراب"، الذي يشاركه بطولته الفنان أمير كرارة، والفنانة مي عمر، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.