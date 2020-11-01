جنازة شقيقة عبدالباسط حمودة من "باب النصر" والعزاء في منزله

رنا صلاح الدين - توفيت صباح اليوم الأحد شقيقة المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، وأعلنت هدير ابنة عبدالباسط خبر وفاة عمتها عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، حيث قامت هدير بنشر صورة سوداء اللون مكتوب عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون"، وعلقت عليها كاتبة: "ماما أم ماجد حبيبتي في ذمة الله".

وفاة شقيقة المطرب عبدالباسط حمودة

وفي تصريح خاص لموقع الخليج 365 أكد ناصر مدير أعمال المطرب عبدالباسط حمودة، إن شقيقة المطرب الشعبي توفيت أثر أزمة صحية، مشيرا إلى إنه توفيت داخل إحدى مستشفيات الصدر.

وفاة شقيقة المطرب عبدالباسط حمودة

وتابع وأكد أن تشييع الجثمان سيكون اليوم، مؤكدا إنها ستدفن في مقابر "باب النصر"، وأن صلاة الجنازة ستكون بجوار المقابر لحرصهم على إتباع الإجراءات الإحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأشار إلى إن عبدالباسط حمودة سيتلقى العزاء من المقربين في منزله.

يذكر أن الفنان عبد الباسط حمودة ينتظر عرض فيلم "طالع مطلع"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد أدم، وذلك لأنه يقدم خلاله ديو غنائي برفقة المطربين أحمد شيبة ومحمود الليثي، وتحمل عنوان "حملوني"، ومن كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى، وتوزيع باسم منير، والفيلم قصة لؤي السيد، وسيناريو وحوار محمد نبوي وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج أحمد السبكي.