فن ومشاهير

بالصور.. روجينا تتألق بالفضي في أحدث جلسة تصوير

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رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية روجينا لجلسة تصوير حديثة، تألقت فيها بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار.

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روجينا أطلت في الجلسة بفستان فضي لامع طويل، مكشوف الكتفين والذراعين، وجمعت شعرها لأعلى في تسيحة كلاسيكية مميزة، وتزينت بمكياج كثيف ومجوهرات رقيقة.

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الفنانة المصرية شاكت متابعيها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، والتي حازت على إعجابهم بشدة، وتغزلوا في جمالها.

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وكانت الفنانة المصرية روجينا قد خضعت مؤخا لجلسة تصوير رومانسية جمعتها بزوجها الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، وذلك على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

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روجينا وأشف زكي ظهرا في الجلسة بنفس إطلالتيهما في حفل الافتتاح، حيث تألقت الفنانة بفستان طويل باللون النبيتي، وتركت شعرها القصير منسدلا ، وتزينت بمجوهرات مميزة.

بينما أطل أشرف زكي ببذلة سوداء أنيقة، وقد ظهرا في الجلسة بلقطات رومانسية مميزة، كشفت عن قوة مشاعر الحب بينهما.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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