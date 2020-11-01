بالصور.. روجينا تتألق بالفضي في أحدث جلسة تصوير

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية روجينا لجلسة تصوير حديثة، تألقت فيها بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار.

روجينا

روجينا

روجينا أطلت في الجلسة بفستان فضي لامع طويل، مكشوف الكتفين والذراعين، وجمعت شعرها لأعلى في تسيحة كلاسيكية مميزة، وتزينت بمكياج كثيف ومجوهرات رقيقة.

روجينا

روجينا

الفنانة المصرية شاكت متابعيها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، والتي حازت على إعجابهم بشدة، وتغزلوا في جمالها.

روجينا

وكانت الفنانة المصرية روجينا قد خضعت مؤخا لجلسة تصوير رومانسية جمعتها بزوجها الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، وذلك على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

روجينا

روجينا وأشف زكي ظهرا في الجلسة بنفس إطلالتيهما في حفل الافتتاح، حيث تألقت الفنانة بفستان طويل باللون النبيتي، وتركت شعرها القصير منسدلا ، وتزينت بمجوهرات مميزة.

بينما أطل أشرف زكي ببذلة سوداء أنيقة، وقد ظهرا في الجلسة بلقطات رومانسية مميزة، كشفت عن قوة مشاعر الحب بينهما.

روجينا