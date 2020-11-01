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بالصور.. هكذا احتفل محمود حجازي وأسما شريف منير وابنتها بـ "الهالوين"

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رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري محمود حجازي وزوجته الإعلامية أسما شريف منير وابنتها بعيد "الهالوين"، الذي وافق أمس السبت 31 أكتوبر.

6aba63e75b.jpgاسما شريف منير ومحمود حجازي

حجازي وأسما وابنتها ارتدوا ملابس متشابهة، تتناسب مع هذا الحدث، فيما ظهر حجازي في بعض الصور وهو مرتدي وجه مرعب.

f1b4a7436b.jpgاسما شريف منير ومحمود حجازي

أسما نشت صورها مع زوجها وابنتها أثناء احتفالهم، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "من عائلتنا المخيفة إليكم.. هالوين سعيد".

b66559228d.jpgاسما شريف منير ومحمود حجازي

يذكر أن أسما شريف منير، خاضت تجربة تقديم البرامج من خلال برنامج "أنا وبنتي"، الذي جمعها بوالدها شريف منير، واستضاف في حلقاته نخبة كبيرة من نجوم الفن.

ee1f577693.jpgاسما شريف منير ومحمود حجازي

744af1d8c7.jpgاسما شريف منير ومحمود حجازي

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