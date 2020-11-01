بالصور.. هكذا احتفل محمود حجازي وأسما شريف منير وابنتها بـ "الهالوين"

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري محمود حجازي وزوجته الإعلامية أسما شريف منير وابنتها بعيد "الهالوين"، الذي وافق أمس السبت 31 أكتوبر.

اسما شريف منير ومحمود حجازي

حجازي وأسما وابنتها ارتدوا ملابس متشابهة، تتناسب مع هذا الحدث، فيما ظهر حجازي في بعض الصور وهو مرتدي وجه مرعب.

اسما شريف منير ومحمود حجازي

أسما نشت صورها مع زوجها وابنتها أثناء احتفالهم، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "من عائلتنا المخيفة إليكم.. هالوين سعيد".

اسما شريف منير ومحمود حجازي

يذكر أن أسما شريف منير، خاضت تجربة تقديم البرامج من خلال برنامج "أنا وبنتي"، الذي جمعها بوالدها شريف منير، واستضاف في حلقاته نخبة كبيرة من نجوم الفن.

اسما شريف منير ومحمود حجازي

اسما شريف منير ومحمود حجازي