شاهد.. محمد ثروت يستعين بصور من أعماله للاحتفال بعيد "الهالوين"

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان الكوميدي محمد ثروت بعيد الهالوين، الذي وافق أمس السبت 31 أكتوبر، بطريقة ساخرة.

محمد ثروت

الفنان الكوميدي نشر مجموعة صور من أعماله، والتي ظهر فيها بإطلالات مرعبة، وذلك على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".

محمد ثروت

ثروت أرفق الصور بتعليق كوميدي، حيث قال: "هالوين .. هالوين .. هالوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة".

محمد ثروت

يذكر أن الفنان محمد ثروت ينتظر عرض أحداث أفلامه، وهو فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، وماجد الكدواني، ودينا الشربيني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومجموعة ‏كبيرة من ضيوف الشرف.

محمد ثروت

محمد ثروت