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شاهد.. محمد ثروت يستعين بصور من أعماله للاحتفال بعيد "الهالوين"

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رنا صلاح الدين - احتفل الفنان الكوميدي محمد ثروت بعيد الهالوين، الذي وافق أمس السبت 31 أكتوبر، بطريقة ساخرة.

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الفنان الكوميدي نشر مجموعة صور من أعماله، والتي ظهر فيها بإطلالات مرعبة، وذلك على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".

020c11b1c9.jpgمحمد ثروت

ثروت أرفق الصور بتعليق كوميدي، حيث قال: "هالوين .. هالوين .. هالوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة".

2d16b5e3f1.jpgمحمد ثروت

يذكر أن الفنان محمد ثروت ينتظر عرض أحداث أفلامه، وهو فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، وماجد الكدواني، ودينا الشربيني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومجموعة ‏كبيرة من ضيوف الشرف.

d0e37ae6f3.jpgمحمد ثروت

d152f81645.jpgمحمد ثروت

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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