بالصور.. مخرج فيلم "السفارة في العمارة" لعادل إمام يستعيد ذكريات العرض الخاص: إزاز السينما اتكسر

رنا صلاح الدين - استعاد المخرج عمرو عرفة ذكريات العرض الخاص لفيلمه "السفارة في العمارة" بطولة الزعيم عادل إمام، والذي أقيم في إحدى سينمات وسط البلد.

عرفة نش صور من العرض الخاص، على حسابه الخاص على موقع "تويتر"، وعلق قائلا: "كنا داخلين علي شارع سليمان باشا والشارع مزدحم والعربيه ماشيه زي الثعبان و الازاز فيميه و الناس مش شايفه".

عادل امام

وأضاف: "وقفنا قدام سينما مترو فتح الباب وقف علي عتبة العربيه و كأن مصر خدت كاس العالم .. شالونا بالعربيه و ازاز السينما اتكسر و ده كان آخر عرض خاص في وسط البلد .. السفاره في العماره".

عادل امام

وفيلم "السفاة في العمارة" من إنتاج عام 2005، وهو من بطولة عادل إمام، وداليا البحيري، ولطفي لبيب، وخالد زكي، وأحمد اتب، وميسرة، وهو من تأليف يوسف معاطي، وإخراج عمرو عرفة.