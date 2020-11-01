وفاة شقيقة الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة

رنا صلاح الدين - أعلنت هدير نجلة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، وفاة شقيقة والدها، من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت هدير:"ماما أم ماجد حبيبتي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، وتوجه العديد من أصدقائها بتقديم تعازيهم لها، متمنين أن تكون آخر الأحزان.

عبد الباسط حمودة

وكان الفنان عبد الباسط حمود، قد أحيا الأسابيع الماضية حفل خطوبة هاجر، نجلة الفنان أحمد شيبة.

وكان من أبرز الحضور الفنان الكبير أحمد عدوية وابنه الفنان محمد عدوية، والفنان سعد الصغير، ونادر أبو الليف، كما حضر أيضا محمود الليثي، وسامح يسري، وحسن شاكوش، وحمو بيكا، وإسماعيل الليثي، وحمادة مجدي، والفنانة رحاب الجمل، وغيرهم.