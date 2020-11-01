رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة، جمهورها بصور حديثة جمعتها بإبنتيها. وظهرت دنيا هي وابنتيها مرتدين نفس القفطان، ولكنها حرصت على إخفاء ملامح طفلتها الصغيرة. ولاحظ الجمهور فور نشر دنيا الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ملامحها المتغيرة، حيث خمن البعض بأنها تلجأ للفوتوشوب. دنيا بطمة دنيا بطمة وكانت الفنانة دنيا بطمة بقد وضعت مولودتها الثانية من زوجها المنتج البحريني محمد الترك، بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة مراكش. الفنانة المغربية أطلقت على مولودتها اسم "ليلى روز"، وذلك تيمنا باسم والدتها، والتي تدعى "ليلى". وظهرت مجموعة صور لدنيا بعد الولادة، وقد كانت تحمل مولودتها على ذراعها، بينما حرصت على إخفاء ملامح وجهها. دنيا بطمة دنيا بطمة

كانت هذه تفاصيل خبر صور| بعد ظهورها مع ابنتيها.. دنيا بطمة تصدم الجمهور بملامحها المتغيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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