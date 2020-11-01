فيديو| بشرى تعلق على فساتين مهرجان الجونة: "الله جميل يحب الجمال"

رنا صلاح الدين - علقت الفنانة بشرى، على اهتمام الكثير بفساتين النجمات على السجادة الحمراء بالدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي والتي أثارت منها حالة كبيرة من الجدل نظرًا لجرأتها.

وقالت بشرى خلال حوارها فى برنامج "هذا الصباح" التي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "اكسترا نيوز":"مالها الأزياء؟ الأزياء فيها دعم كبير للصناعة المصرية في شغل النسيج والتطريز والايدي العاملة المصرية.. الناس اللي بتشتغل عشان تلاقي لقمة عيشها".

وأضافت:"الله جميل يحب الجمال.. ليه احنا بندور على القبح؟"

وتابعت حديثها قائلة:"احنا بنعمل مهرجان فني سينمائي يقدم ندوات وأفلام جادة جدا بتسافر العالم وتنافس في العالم كله وبتجيب جوايز".

وكانت الفنانة المصرية بشرى قد فوجئت بتقدم رجل الأعمال سالم هيكل، مدير عام مبيعات إحدى الشركات الكبرى، لخطبتها، وذلك خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

وفي أول تعليق لبشرى على ما حدث، أكدت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أنها فوجئت عندما قام بعض الأشخاص بجذبها إلى أحد الأماكن، فوجدت الفنان خالد الصاوي يقوم بسؤالها عددا من الأسئلة، مشددة على أنها لم تعلم أن الأمر عن خطوبة مطلقا.

الفنانة المصرية أضافت أنها كان من الممكن أن تترك المكان ولكن الشخص الذى تقدم لخطبتها هو شخص عزيز عليها، حيث أنه عشرة عمر وبينهما صداقة حميمة منذ الصغر وأبنائها يحبونه بشكل كبير، ولو كان شخصا آخر كان الأمر اختلف تماما، مؤكدة أنه شخص صبور صبر كثيرا حتى يقوم بخطبتها، مشيرة إلى أن عائلتها كانوا متواجدين وتآمروا معه حتى تتم الخطبة.