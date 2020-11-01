خاص.. تعرف على تفاصيل حفل زفاف درة غدا في الجونة

رنا صلاح الدين - تحتفل الفنانة التونسية درة غدا الاثنين بحفل زفافها على رجل الأعمال هاني سعد، وذلك بالرغم من نفي كلا منهما في خلال الأيام الماضية.

وعلم موقع الخليج 365 من مصادر مقربة من الفنانة درة تفاصيل حفل الزفاف، حيث أنه سيقام في أحد الفنادق الكبرى في الجونة بمدينة الغردقة، ومن المقرر أن يحضره عدد كبير من الفنانين الذين تواجدوا هناك بسبب إقامة فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بعدما قامت درة بتوجيه الدعوة لعدد كبير من أصدقائها من الفنانين.

وتابعت مصادرنا وأكدت أن درة قامت خلال الأيام الماضية باختيار فستان زفافها، حيث أنه سيكون من تصميم مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد.

يذكر أن درة نفت في بداية فعاليات مهرجان الجونة السينمائي ما تردد ويفيد بعقد قرانها، وأكدت حينها إن هذا الكلام لا يمت للواقع بصلة، حيث إنها كانت متواجدة في القاهرة، وبعد ذلك سافرت إلى الجونة لحضور فاعليات حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.