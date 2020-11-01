بـ"حقيبة يد".. جنيفر لوبيز تشجع التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرصت نجمة البوب الأمريكية جنيفر لوبيز على تشجيع الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة مستخدمة حقيبة يدها

وظهرت لوبيز، البالغة من العمر 51 عاما، في مجموعة صور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد، بصحبة خطيبها أليكس رودريجيز، 45 عاما، أثناء خروجهما، مساء الجمعة، معا لتناول العشاء في ويست هوليود، وحملت النجمة حقيبة جلدية بيضاء من ماركة "جوتشي" تم تطريز كلمة "VOTE" (صوَت) على الجزء الأمامي منها.



وقالت الصحيفة إن حقيبة يد لوبيز الأنيقة لم تعبر فقط عن رسالة سياسية، ولكنها عززت أيضا من مظهرها الكامل في هذه الليلة، حيث ارتدت فستانا قصيرا من اللون الأبيض ذي أكمام منتفخة، وحذاء من الجلد البني يشبه موديلات السبعينيات.





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واحتراما منهما لقرارات كاليفورنيا الصارمة بشأن ضرورة ارتداء الأقنعة الواقية من فيروس كورونا المستجد، حرصت لوبيز وخطيبها الذي سيصبح زوجها قريبا على وضع أقنعة الوجه أثناء انتظارهما لطاولتهما.

وكان أليكس يرتدي ملابس أنيقة أيضا، حيث ظهر بقميص بولو أسود وبنطلون أبيض مع حزام عند الخصر.

وأكمل لاعب البيسبول المحترف السابق مظهره بحذاء رياضي أبيض ونظارات شمسية سوداء من ماركة راي بان.