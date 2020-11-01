شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى لـ عبد الباسط حمودة من عزاء شقيقته .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان الشعبى عبد الباسط حمودة على وداع شقيقته الأكبر، التى توفيت صباح اليوم الأحد، حيث كانت تتلقى العلاج في مستشفى الصدر بالعباسية، حيث أعلنت هدير ابنة النفنان عبد البساط وكتبت "ماما أم ماجد في ذمة الله.

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وحرص عدد من الفنانين على مواساة عبد الباسط، حيث تلقى الفنان التعازى منهم، فضلا عن التعازى من جمهور عبد الباسط عن طريق السوشيا الميديا.

وقررت أسرة عبد الباسط دفن جثمان الفقيدة في باب النصر، وإقامة صلاة الجنازة بجوار مقابر العائلة .

عبد الباسط حمودة، مغني شعبي، وُلد بقرية هورين مركز بركة السبع محافظة المنوفية. نشأ عبد الباسط حمودة في حي شعبي يبلغ عليه طابع البساطة والتلقائية، وكبر على سماع الأغاني الشعبية.