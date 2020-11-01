شكرا لقرائتكم خبر عن "بألف سلامة" لـ تامر حسنى تحصد المركز الـ33 عالمياً وتتصدر التريند × 17 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب النجم تامر حسنى بأغنية "بألف سلامة" من الوصول للمليون الثاني على مستوى المشاهدة، وذلك رغم طرح الأغنية منذ 17 ساعة فقط، حيث تخطت الأغنية مليون و600 ألف مشاهدة إلى الآن، بالإضافة إلى احتلال الأغنية التريند على مستوى مصر منذ طرح الأغنية، كما حققت الاغنية خلال ساعات المركز الـ33 عالمياً.



النجم تامر حسنى

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس يحيى يوسف ماستر چلال حمداوى.



تامر حسنى تريند

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من ناحية أخرى، سبق وأجّل النجم تامر حسنى حفل إطلاق ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، الذى كان من المفترض إقامته في الجونة ، إلا أنه قرر تأجيله، وسيتم الإعلان عن موعد الحفل في القاهرة قريباً، خاصة أن تامر مشغول حالياً بوضع اللمسات الأخيرة والنهائية على الألبوم الذى يعد من أقوى الألبومات التى قدمها خلال السنوات الماضية.

على جانب آخر ، ينتظر تامر حسنى عرض فيلمه الجديد "مش أنا"، الذي يشارك في بطولته كل من ماجد الكداونى، حلا شيحة، سوسن بدر، وعدد كبير من الفنانين، قصة وتأليف تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.





وتصدرت أغنية "ترجعلنا بالسلامة" تريند موقع "يوتيوب"، حيث حصدت أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد طرحها في يومين فقط، والتي أهداها لنجم النادي الأهلي مؤمن زكريا لدعمه في أزمته الصحية التي يعيشها حاليا والتي أبعدته عن المشاركة داخل الساحرة المستديرة، وظهر بها عدد كبير من النجوم لمساندة مؤمن في تلك الأزمة.