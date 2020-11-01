شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات أفلام السينما أمس.. منى زكى مستمرة في التفوق بـ"الصندوق الأسود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الأفلام السينمائية أمس السبت إيرادات تخطت النصف مليون جنيه تقريباً، والتي يتنافس عليها 5 أفلام، وحصد فيلم "الصندوق الأسود" بطولة الفنانة منى زكى بمشاركة كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، 327 ألف جنيه حتى الآن، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى.

بينما اكتفي فيلم "الخطة العايمة بـ 113 ألف جنيه بكل سينمات مصر والوطن العربي، بطولة الفنان على ربيع ومحمد عبدالرحمن توتا، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، والفيلم كوميدي إجتماعي إخراج معتز التونى، وتأليف كل من أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

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بينما حصد فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي ومدحت تيخة وأحمد التهامى، 38 الف جنيه تقريباً، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

وحقق فيلم "توأم روحي" بطولة الفنان حسن الرداد، التونسية عائشة بن أحمد وأمينة خليل، تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبولبن 33 الف جنيه فقط، وهو عمل اجتماعي رومانس حظى بإشادة العديد من الجماهير والنقاد.

بينما فيلم "الغسالة" فوصلت إيراداته العامة إلى 5 آلاف جنيه فقط، ويشارك في بطولته الفنان محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبوليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، وتدور أحداث الفيلم حول عمر، الذي يحاول استخدامها كألة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب ما يحبه.



