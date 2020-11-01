شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة فى أحدث صورة من داخل سيارته : صباح الفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أمير كرارة متابعيه على موقع انستجرام بصورة جديدة من خلال حسابه الرسمي عليه، ظهر فيها من سيارته، وعلق عليها بكتابة: "صباح الفل"، وما أن نشر الصورة حتى تفاعل معه متابعوه بصورة كبيرة بتعليقات من عينة : "باشا مصر".



امير كرارة فى أحدث صورة له

وكان ظهر النجم أمير كرارة اثناء ممارسة كرة القدم حيث شارك اللاعب محمد زيدان نجم منتخب مصر سابقا، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بصورا بصحبته أمير كرارة ومعهما الصقر أحمد حسن نجم الأهلى والزمالك السابق، وحسام غالي كابتن الفريق الأحمر.

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الصور التي نشرها محمد زيدان نجم الفراعنة السابق عبر انستجرام، التقطت خلال مشاركتهم في مباراة كرة قدم خماسية برفقة أصدقائهم، حيث شارك جمهوره 3 صورا معلقا عليها :"ليلة كرة قدم رائعة مع أفضل الناس.. فريق التجمع"، فيما نشر أمير كرارة صورة من المباراة معلقا عليها :"اظن الرساله وصلت لفريق ٦ اكتوبر.. ومحمد شوقي اجازه امبارح".

هذا ويستعد أمير كرارة إلى مسلسل "نسل الأغراب"، وهو مسلسل صعيدى، يجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، في الدراما لأول مرة، بعد تعاونهما سوياً في فيلمي "هروب اضطرارى" الذى عاد به كرارة إلى السينما بعد غياب سنوات، وكذلك "حرب كرموز " الذى ظهر فيه السقا كضيف شرف خلال المشهد الأخير من الفيلم.

وقدم محمد سامى مسلسل فى رمضان الماضى، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.