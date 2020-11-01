جمعة الشوان في ذكرى رحيله وخلافه مع عادل إمام وقصة زواجه من سعاد حسنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوم 1 نوفمبر هو ذكرى رحيل البطل المصري أحمد محمد عبد الرحمن الهوان وشهرته جمعة الشوّان ، حيث رحل عام 2011 وهو عميل مزدوج لجهاز المخابرات العامة المصرية بعد نكسة 1967 ، ويعتبر من أهم العملاء الذين شهدهم صراع المخابرات المصري الإسرائيلي وبرز دوره من خلال مسلسل دموع في عيون وقحة باسم جمعة الشوان من إنتاج التليفزيون المصري ومن بطولة النجم عادل إمام وهذه 10 معلومات تلخص مشواره في عالم الجاسوسية .



قصص وحكايات عن جمعه الشوان وهذه 10 معلومات تلخص مشواره في عالم الجاسوسية .

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