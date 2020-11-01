شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الحجر الصحي.. كيم كاردشيان تحتفل بـ الهالوين بهذه الطريقة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من إلغاء احتفالات عيد الهالوين هذا العام ، إلا أن كيم كارداشيان قررت ان تحتفل و تزيين قصرها الفخم، حيث قدمت نجمة تليفزيون الواقع ، التي بلغت الأربعين من العمر الأسبوع الماضي ، لـ 190 مليون متابع على انستجرام جولة في منزلها مبتدئة بالميزة الأكثر إثارة للإعجاب وهو ديكور علي هيئة عنكبوت عملاق كان يجلس فوق منزلها ، فوق المدخل الرئيسي.

عندما اقتربت من الحشرة تحدثت كيم عن أنه على الرغم من تقليص احتفالات الأعياد لهذا العام إلى حد ما ، إلا أنه كان من المهم بالنسبة لها أن تبقي الأمور "احتفالية" للأطفال.

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وكانت قد حولت كيم كاردشيان نفسها إلى شخصية Carole Baskin الشريرة فى العرض، باستخدام المكياج والملابس التنكرية، فيما قام صديقها جوناثان شيبان، بالتنسيق مع ناشط حقوق الحيوان، جو إكزوتيك، لالتقاط صور تذكارية مع نجمة تليفزيون الواقع وأطفالها الأربعة الذين تنكروا جميعًا بارتداء أزياء النمور.

وفى الصور والفيديوهات التى نشرتها كيم كاردشيان، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، تظهر وهى منتحلة شخصية Carole Baskin الرئيس التنفيذى لشركة Big Cat Rescue البالغة من العمر 59 عامًا، حيث ارتدت قميصًا مزينًا بنقشة جلد الفهد وجينز وتاج زهرة أرجوانية، فيما ظهر أطفال كيم كاردشيان، فى مقاطع الفيديو التى نشرتها عبر خاصية "ستورى" على موقع "إنستجرام" أثناء الكواليس وهم يرسمون وجوههم بخطوط وشعيرات ألوان النمور.