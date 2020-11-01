شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى وأكرم حسنى ونيللى كريم وبيومي فؤاد x صورة من كواليس العميل صفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المخرج محمد سامى تشويق جمهوره إلى عودته للسينما من جديد عبر بوابة فيلم "العميل صفر"، وذلك عبر صورة سيلفى نشرها مع عدد من نجوم الفيلم أكرم حسنى، نيللى كريم، بيومي فؤاد، بالإضافة إلى الفنان محمد علاء، حيث علق على الصورة بكتابة : "تصوير فيلم العميل صفر".



ابطال فيلم العميل صفر مع المخرج محمد سامى

تدور أحداث فيلم العميل صفر في إطار كوميدي مع بعض مشاهد الأكشن، حيث يجسد أكرم حسني بطل الفيلم، خلال الأحداث شخصية عميل، يعمل لمصلحة إحدى المنظمات السرية، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

Advertisements

فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته نيللى كريم، لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى بعد تقديمهما حملة دعائية للتوعية بتحديد النسل والتى حققت نجاحاً كبيراً.

ويعود بذلك المخرج محمد سامى للسينما مجدداً بعد غياب دام لـ 3 سنوات، بفيلم "العميل صفر" بطولة الفنان أكرم حسنى، وذلك بعد غياب منذ أن قدم آخر أفلامه "تصبح على خير"، مع النجم تامر حسنى، وشارك في بطولته مى عمر، نور اللبنانية، درة، محمود البزاوى، وخاض من خلاله تجربة التأليف السينمائية.

وفى سياق آخر يعمل المخرج محمد سامى على التحضير لمسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذى يكتبه ويخرجه ومقرر عرضه فى شهر رمضان 2021، ويقوم ببطولته النجمين أحمد السقا وأمير كرارة ويشاركهما البطولة مى عمر، أحمد السعدنى، نرمين الفقى، فردوس عبد الحميد، ادوارد، احمد مالك، أحمد داش، وعدد آخر من الفنانين.