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تشييع جثمان شقيقة الفنان عبد الباسط حمودة من باب النصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هدير ابنة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة وفاة شقيقة والدها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت هدير ابنة الفنان، "ماما ام ماجد في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، ومن المقرر تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير ودفن الجثمان فى باب النصر، وإقامة الصلاة بجوار المقابر، بعد أن توفت بمستشفى الصدر.

وقدم محبى عبد البساط وبعض من أصدقائه التعازى للفنان الشعبي عبد الباسط حمودة.

عبد الباسط حمودة، مغني شعبي، وُلد بقرية هورين مركز بركة السبع محافظة المنوفية. نشأ عبد الباسط حمودة في حي شعبي يبلغ عليه طابع البساطة والتلقائية، وكبر على سماع الأغاني الشعبية.

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