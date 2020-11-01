شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هدير ابنة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، وفاة شقيقة الفنان الشعبى اليوم الأحد، وذلك في تدوينه كتبتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشرت هدير، صورة مكتوب عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون، وكتبت في تعليقها عليها، "ماما أم ماجد حبيبتى في ذمة الله".

وتلقت ابنة المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة، عدد كبير من التعليقات لتقديم التعازى لها ولوالدها من قبل متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى.



عبد الباسط حمودة وزوجته

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ويشار إلى أنه في تصريحات سابقة، كان قد أعرب الفنان عبد الباسط حمودة، عن غضبه الشديد من الذين يطلقون شائعات عن وفاته، وعلق فى حوار سابق مع ”الخليج 365”، "كل شوية أسمع عن خبر وفاتى مش عارف مين اللى ورا الإشاعات دى سواء أعداء ولا من أهل الفن، أنا موجود وعايش والحمد لله، وأنا بقولهم أنتو مش مستفيدين حاجة من خبر وفاتى واللى بتعمله دلوقتى هيتعمل فيك بكرة".

يذكر أن الفنان عبد الباسط حمودة، انتهى من تصوير أغنية "حملوني"، مع كل من أحمد شيبة ومحمود الليثى، داخل أحداث فيلم "صابر وراضى"، من بطولة أحمد آدم، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى، وتوزيع باسم منير.



وفاة زوجة عبد الباسط حمودة

يذكر أن فيلم "صابر وراضى"، تأليف محمد نبوى وعلاء حسن وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى اطار كوميدي كعادة أحمد آدم فى أعماله إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.