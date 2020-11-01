شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى عن فساتين مهرجان الجونة: "بتدعم الصناعة.. والله جميل يحب الجمال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة بشرى، تعليقا على تركيز الاهتمام على فستاتين وأزياء مهرجان الجوبة، أنها فيها دعم كبير للصناعة المصرية من خلال عمل النسيج والتطريز والأيدى العاملة المصرية المشاركة فى صناعة الفستانين، متابعة: "الله جميل يحب الجمال.. ونحن لا نبحث عن القبح".

وأضافت خلال حوارها فى برنامج "هذا الصباح" الذى تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "اكسترا نيوز"، أن مهرجان الجونة فنى سينمائى يقدم حلقات نقاشية جادة بمشاركة فنانين حصلوا على جوائز عالمية، وبالتالى علينا عدم التركيز بشكل كبير مع تركيز المتابعة على الفساتين والأزياء فقط.

Advertisements

وأوضحت الفنانة بشرى، أن دورة المهرجان هذا العام كانت صعبة خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا، قائلة: " لولا إرادة الدولة المصرية ما كان لمهرجان الجونة أن ينجح فى دورته الحالية خاصة من خلال تعاون كافة المؤسسات من أجل إقامة هذا المهرجان ويأتى على رأسها التعاون مع وزارة الصحة والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.