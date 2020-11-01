شكرا لقرائتكم خبر عن كيف جعل أحمد السقا نفسه أيقونة أكشن السينما المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق النجم أحمد السقا فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى بدورته الرابعة، حيث ظهر فى حفل الافتتاح بصحبة زوجته الإعلامية مها الصغير، وظهرا بشكل لافت للنظر، كما شارك السقا فى فعاليات المهرجان وحضر أغلب الأفلام التى عرضها المهرجان، وأشاد بالعديد من المفاجأت التى قدمها القائمون على المهرجان.

أحمد السقا، ولد نجما منذ ظهوره الأول، تربع علي عرش الأكش، ونافس نجومآ عالميين، حتى أصبح ملك الأكشن كما لقبه الجمهور، وظل يحارب من أجل مكانته وتاريخه، فهو نجم الصفوف الأولى، اكتشف العديد من المواهب وقدمها للجمهور، ساند الكثير من أبناء جيله، وقف بجانبهم حتى أصبحوا نجوما يشهد لهم الجميع.

السقا، ظهر بشكل يليق بتاريخه السينمائى، الذى قدمه على مدار 20 عاما، قدم من خلالها أفلاما ناجحة وحققت إيرادات كبيرة، فضلا عن شعبيته التى استمرت طوال تاريخه الذى قدمه للجمهور على مدار تلك السنوات، وبحضوره فى الدورة الرابعة أضاف صقلا فنيا للمهرجان.

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أحمد السقا هو صاحب أهم الأعمال التى حققت الملايين، منها تيتو، الديلر، الجزيرة، وآخرها هروب اضطرارى، منتظرا عرض فيلمه الجديد "العنكبوت".

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائى بدورته الرابعة، اختتمت فعالياته أمس، بحضور نجوم الفن والإعلام.

ينتظر أحمد السقا بدء تصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب" ويشاركه النجم أمير كرارة، ومقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف وإخراج محمد سامى.