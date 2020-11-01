محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة هالة صدقي مقطع فيديو يجمعها بالفنان أمير شاهين وزوجته يبرز إصابته بكسر في يده، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". قالت "صدقي" في الفيديو :"الجواز طبعا حاجة حلوة ولطيفة، بس لما يكون النتيجة جبس، ليرد أمير :"كفاية ضرب يا منة"، قالت هالة :"برافو يا منة، عروسة صح". علقت هالة صدقي على الفيديو :"العريس أتجبس، سلامتك يا حبيبي". واحتفل أمير بحفل زفافه على منة جاب الله في مطلع الشهر الماضي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابة أحدث عريس في الوسط الفني..أمير شاهين :"كفاية ضرب يامنة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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