"سيلفي" محمد سامي يكشف أبطال "العميل صفر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

التقط المخرج محمد سامي صورة "سيلفي" مع أبطال فيلمه الجديد "العميل صفر".

ونشر "سامي" الصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها مع كل من أكرم حسني ونيللي كريم وبيومي فؤاد ومحمد علا، علق :"مشهد من فيلم العميل صفر".

فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامي وأكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، بطولة أكرم حسني ونيللي كريم، لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد من الفنانين.