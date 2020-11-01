هالة صدقي عن تكريم خالد الصاوي في الجونة:"ممثل موهوب وعظيم في اختياراته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة هالة صدقي، الفنان خالد الصاوي بتكريمه في حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت "صدقي" صورة تجمعها بكل من إلهام شاهين، ليلى علوي، عمرو يوسف، منة شلبي، هاني رمزي، خالد الصاوي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

علقت هالة على الصورة :"من حفل الافتتاح كل الأصحاب والحبايب، مبروك لخالد الصاوي تكريمه في الختام، ممثل قدير وموهوب وعظيم في اختياراته".

"الجونة السينمائي" انطلقت فعالياته الجمعة 23 أكتوبر بحضور نجوم الفن، بينهم "ليلى علوي، هالة صدقي، إلهام شاهين، بسمة، منة شلبي، أحمد السقا، هاني رمزي، مي سليم، أيتن عامر".