بعد أزمته مع رجال الدين.. حمادة هلال يطرح "طحن طحن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

طرح الفنان حمادة هلال أغنية "طحن طحن" على يوتيوب؛ ليجدد السؤال عما وصلت إليه تجربته مع أغنية "الشرع محللي أربعة"، التي أثارت جدلا واسعا بعد طرح البرومو الخاص بها، قبل أن يقوم بحذفه والتأكيد على طرحها بعد تعديل اسمها وكلماتها.

الملحن جابر جمال الدين في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "بعد الجدل الذي أثير تواصل معي الفنان حمادة هلال، وأيضا مع مؤلفها الشاعر محمود سليم، واتفقنا على تعديل اسمها وحذف كلمة (الشرع) احتراما لأراء رجال الدين، وكذلك كلمة (شخلعة)، وتقدمنا لعمل تصريح جديد للأغنية بعد التعديل".

وأضاف: "هناك جهات عديدة تدخلت، ومنها وزارة الثقافة بعد ما حدث، ولهذا فضل الفنان حمادة هلال تأجيل فكرة طرحها، وما زلنا ننتظر حسم الموقف بالمصنفات".

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حمادة هلال كان قد قام بحذف برومو أغنية "الشرع محللي أربعة" والذي طرحه عبر قناته على "يوتيوب"، وذلك بعد تعرضه لانتقادات بسبب كلماتها، ونشر صورة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلّقا: "بجد أنا بحب صناعة الأغاني أوي وبحب جمهوري أوي أوي ومن زمان وأنا عيل صغير الحمد لله والشكر لله ناجح ومش بفكر أسرق فكرة ومجهود حد عشان ربنا يباركلي في حياتي".

وأضاف: "بجد الفترة دي صعبة جدا في عالم صناعة الأغاني وفيه ناس من علماء الدين زعلانة من كلمات أغنية (الشرع محللي أربعة)، واحتراما ليهم ولكل الجمهور هعدل كلمات الأغنية".

كان الشيخ خالد الجندي أعلن رفضه أغنية "الشرع محللي أربعة" خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر فضائية "DMC"، وهدد برفع الأمر للقضاء وللأزهر الشريف لفعل ما يراه مناسبا، مؤكدا أن كلمات الأغنية "بشعة" ولا تليق بالشرع الإسلامي.