وفاة زوجة المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: أعلنت هدير ابنة المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة وفاة والدتها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكتبت "هدير": "ماما في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون". وانهالت عليها التعليقات من التي حملت التعازي من الجمهور وأصدقاء الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة.

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