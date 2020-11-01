الثلاثاء.. فريق فويس يحيي حفلًا غنائيًا فى ساقية الصاوي

يستعد فريق فويس لاحياء حفلًا غنائيًّا، مساء الثلاثاء المقبل الموافق 3 نوفمبر، وذلك على خشبة مسرح النهر، فى تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأغاني التي

يحيها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.

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يشار إلى أن تم إنشاء فرقة Voice فى شهر أبريل 2016 على يد إسلام جاد عازف الكمان بدار الأوبرا المصرية

بفرقة الموسيقى العربية، ومعد فى البرامج الغنائية والمواهب فى لبنان.

جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر من دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.