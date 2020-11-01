الليلة.. فريق ذكرياتي يُحيي حفلًا بساقية الصاوي

يقدم فريق ذكرياتي بقيادة رامي أبو الفتوح، حفل موسيقى عربية، اليوم الأحد، على مسرح النهر الساعة السابعة والنصف بساقية عبدالمنعم الصاوي.

يشار إلى أن فريق ذكرياتى يتكون من مجموعة

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من أصوات الرجال والسيدات التى تمتلك مهارات عالية فى الأداء الغنائى، وتضم الفرقة مجموعة من العازفين المهرة فى الأداء العزفي على الآلات الشرقية المختلفة.

جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر من دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.