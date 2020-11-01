موعد وتفاصيل حفل أصالة بالتجمع الخامس

تستعد المطربة أصالة لإحياء حفل غنائي، على المسرح المكشوف بمركز المنارة بالتجمع الخامس، وذلك مساء يوم الجمعة ٢٠ نوفمبر الجاري.

من المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها جمهورها على

خشبة المسرح، ومن المتوقع أن يحمل الحفل لافتة كامل العدد من قبل محبيها.

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يشار إلى أن المطربة أصالة طرحت أخيرًا كليب أغنية "والله وتفارقنا" على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كلمات شموخ

العقلا، ألحان ياسر بو علي، وتوزيع طارق مدكور، وهي ضمن ألبومها الجديد "لا تستسلم".

ومن أغانى الألبوم "وش كنت أقول، يا مثبت، ما اعرف انطق، رفقًا، الطف بحالي، دروب الأماني، والله وتفارقنا، كالمعتاد، نعم اشتاق، سوى، يوم لي، المحك، غيمتك، نظرتي، أنا معاك، بيان، لا تستسلم، غمض عيونك، أنا عمري، "اشتقت لك".