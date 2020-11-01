بـ 41 ألف دولار اشترى “مصباح علاء الدين”.. ماذا اكتشف؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 01:14 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2020 11:35 صباحًا

ذكرت وسائل إعلام هندية أن طبيباً وقع في فخ عملية نصب محكمة، ودفع مبلغا ضخما مقابل شراء “مصباح علاء الدين” المقتبس من روايات ألف ليلة وليلة، في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.

وكان الرجلان أقنعا طبيبا بأنهما يملكان المصباح، وأنه حقيقي ويساعد على استحضار الأرواح.

يذكر أن الطبيب دفع أكثر من 41 ألف دولار للحصول على مصباح علاء الدين، قبل أن يكتشف الخدعة ويبلغ السلطات، علما أن المحتالين طلبا أكثر من 200 ألف دولار للمصباح، مع الموافقة فيما بعد على دفعة أولى قدرها 41600 دولار.

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عملية احتيال

وقال الطبيب: “أقنعني الرجلان بأن هذا المصباح به جني، وأنه بالفعل مصباح علاء الدين، خلال إحدى زياراتي لعلاج أمهما المريضة”.

وأوضح الطبيب المخدوع أن شخصية علاء الدين ظهرت معهما في إحدى الزيارات، ليكتشف لاحقا أن الشخصية كانت لأحد المحتالين مرتديا زي الشخصية الفلكلورية.

ونجح الرجلان بخداع الطبيب وإقناعه بأن المصباح سيجلب له الغنى والصحة والحظ الجيد، وهو ما دفعه لشرائه بمبلغ ضخم.

وقالت السلطات إن الرجلين متهمان بخداع عدد آخر من العائلات الهندية في عمليات نصب مختلفة.