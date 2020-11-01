بسبب “سمنة مفرطة”… فرنسي يرفع دعوى لإجلائه من منزله

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 01:14 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2020 11:25 صباحًا

رفع رجل يعاني السمنة المفرطة محتجز منذ أشهر داخل منزله في بربينيان (جنوب غرب فرنسا) دعوى ضد مجهول، واعتبر في الدعوى المقدمة أن حياته في خطر ما لم يتم إجلاؤه سريعاً، على ما قال محاميه.

وشاركت “الرابطة الوطنية لمكافحة السمنة” في تقديم دعوى آلان بانابيير في شأن “الامتناع عن مساعدة شخص في خطر”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويعيش الرجل البالغ 53 عاماً والذي يتعدى وزنه 300 كيلوغرام في منزل يفتقر إلى أدنى المقوّمات الصحية يقع في حي شعبي بوسط المدينة، بحسب محاميه جان كودونييس. وأشار المحامي إلى أن موكّله “تعرّض للسقوط في منزله في تموز 2019 وأصيب بكسر في ساقه على الأرجح”.

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وقد أرسل كودونييس قبل أيام كتابا إلى وزير الداخلية جيرالد دارمانان نبهه فيه إلى “ضرورة التدخل بصورة عاجلة”.

وذكر المحامي في الدعوى التي قدّمها الجمعة إلى النيابة العامة أن عددا من السلطات المحلية في المنطقة على عِلم بوضع موكّله.

ووافق بانابيير مطلع آب الماضي على اتفاق لإجلائه يقضي بتدمير واجهة المبنى لإخراجه من مكان إقامته، لكنّ هذا الاتفاق لم ينفذ عملياً.

وقال المحامي كودونييس إن أجهزة الإنقاذ أبلغته “بأنها تنتظر الأوامر فقط”، شاكياً أن موكّله “أصيب بوهن حاد، ويعاني مرضاً في القلب”. وأضاف: “أخبرني أن تقرحات الفراش ظهرت لديه، وأنه ينزف”.