- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري أحمد فريد بعيد ميلاد صديقته الفنانة دنيا عبدالعزيز، والذي يوافق اليوم 1 نوفمبر.
فريد نشر مجموعة صور جمعته بدنيا، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، ووجه لها تهنئة خاصة، بقوله: "عشرة العمر، الجدعه الطيبه الجميله ام قلب ابيض واللي عمرها ماقصرت مع حد ودايماً هي اول واحده جنب اي حد ، بتعمل الاصول حتي مع اللي نسيوا الاصول".
احمد فريد ودنيا عبدالعزيز
الفنان المصري أضاف: "مش هاقول غير ... كل سنه وربنا يخفف عنك وجع البعاد ويطيب جرحك ويزيح همك ويخفف عنك ألم كل ثانية اشتياقك لچودي.. اسأل الله ان يعطيكي خير الدنيا ويبعد عنك شرها ، ورحم الله الغاليه " چودي واسكنها الله جنته".
احمد فريد ودنيا عبدالعزيز
وكانت الفنانة المصرية دنيا عبد العزيز قد تذكّرت مؤخا والدتها بكلمات مؤثرة، وذلك بعد مرور 6 أشهر على وفاتها.
ونشرت دنيا، صورة جمعتها بوالدتها ، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، معلقة:"النهاردة فات ستة أشهر، نصف عام من غيرك، أنا مش بس فقدت أمي، أنا فقدت بنتي وصديقة عمري وحاجات كتير ما تتوصفش، أنا فقدت كل الناس لأنك كنتي كل الناس".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أحمد فريد يحتفل بعيد ميلاد دنيا عبدالعزيز: كل سنه وربنا يخفف عنك وجع البعاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.