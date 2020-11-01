بالصور.. أحمد فريد يحتفل بعيد ميلاد دنيا عبدالعزيز: كل سنه وربنا يخفف عنك وجع البعاد

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري أحمد فريد بعيد ميلاد صديقته الفنانة دنيا عبدالعزيز، والذي يوافق اليوم 1 نوفمبر.

فريد نشر مجموعة صور جمعته بدنيا، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، ووجه لها تهنئة خاصة، بقوله: "عشرة العمر، الجدعه الطيبه الجميله ام قلب ابيض واللي عمرها ماقصرت مع حد ودايماً هي اول واحده جنب اي حد ، بتعمل الاصول حتي مع اللي نسيوا الاصول".

احمد فريد ودنيا عبدالعزيز

الفنان المصري أضاف: "مش هاقول غير ... كل سنه وربنا يخفف عنك وجع البعاد ويطيب جرحك ويزيح همك ويخفف عنك ألم كل ثانية اشتياقك لچودي.. اسأل الله ان يعطيكي خير الدنيا ويبعد عنك شرها ، ورحم الله الغاليه " چودي واسكنها الله جنته".

Advertisements

احمد فريد ودنيا عبدالعزيز

وكانت الفنانة المصرية دنيا عبد العزيز قد تذكّرت مؤخا والدتها بكلمات مؤثرة، وذلك بعد مرور 6 أشهر على وفاتها.

ونشرت دنيا، صورة جمعتها بوالدتها ، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، معلقة:"النهاردة فات ستة أشهر، نصف عام من غيرك، أنا مش بس فقدت أمي، أنا فقدت بنتي وصديقة عمري وحاجات كتير ما تتوصفش، أنا فقدت كل الناس لأنك كنتي كل الناس".