بعد مرور أقل من 24 ساعة.. تامر حسني يقترب من تخطي المليون الثاني بأغنية "بألف سلامة"

رنا صلاح الدين - طرح النجم تامر حسني، رابع أغنيات ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، تحت عنوان "بألف سلامة"، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

ولاقت الأغنية فور طرحها إعجاب الكثير من محبي وعشاق أغانيه، حيث اقتربت من تخطي المليون الثاني رغم مرور ساعات قليلة على إطلاقها، وأجمع الكثير أن ألبومه الجديد يبدو أنه متنوع ومختلف.

"بألف سلامة" من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيي، و توزيع وميكس يحيي يوسف، و ماستر جلال حمداوي.

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واستطاع تامر حسني، أن يحقق نجاحًا مبهرًا بأغنيته "مبطلناس احساس"، وهي الأولى من ألبومه الجديد، وهي من كلمات محمد القياتى، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل.

كما طرح الأغنية الثانية الأيام القليلة الماضية تحت عنوان "فجأة افترقنا"، ولاقت تفاعل كبير من قبل الجمهور.

الأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر علي، وتوزيع ومكساج يحيى يوسف، وماستر جلال حمداوي، إشراف عام أ/ سعيد إمام مدير شركة روتانا مصر.

أما الأغنية الرابعة هي الأولى الذي طرحها تامر حسني من الألبوم وجمعته بالفنان محمود العسيلي، تحت عنوان "اختراع"، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة خاصة ان تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.