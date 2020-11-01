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رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة الأردنية دانا حمدان بعيد ميلاد شقيقتها الفنانة ميس حمدان، والذي وافق أمس السبت 31 أكتوبر.
ميس حمدان
دانا نشرت مجموعة صور جمعتها بميس، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، ووجهت تهنئة لها، بقولها: " كل سنه وانت طيبه وسعيده ومحققة كل حاجة نفسك فيها يا اجدع احت في الدنيا كلها بحبك بحبك بحبك".
ميس حمدان
وكانت الفنانة الأردنية ميس حمدان، قد احتفلت بعيد ميلادها هذا العام بطريقة جديدة ومختلفة، تتماشى مع احتفالات عيد الهالوين .
ميس حمدان
وشاركت ميس، جمهورها بسلسلة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت من خلالها بشكل مرعب داخل إحدى الغابات، وذلك من حيث الماكياج وطريقة الريأكشن والملابس.
ميس حمدان
علقت ميس على الصور التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة:"كل الناس في عيد ميلادها بتحط صور مبهجه بس انا السنه دي قررت احط صور مرعبه تتماشى مع احتفالات عيد الهلع و القرع الهالوين .....ايه رايكو في اللوك ؟ وكل سنه وانا طيبه وبخير".
ميس حمدان
ميس حمدان
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. دانا حمدان تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ميس: أجدع أخت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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