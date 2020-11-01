مجدي عبيد يصاب بجلطة في المخ.. وزوجته تطلب الدعاء من الجمهور

رنا صلاح الدين - أصيب الفنان مجدي عبيد، بجلطة في المخ، مما أدى إلى نقله لإحدى المستشفيات لمتابعة تطورات حالته الصحية.

وطلبت زوجته من الجمهور الدعاء له حتى يعدي من تلك الأزمة، وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"يارب اشفي زوجي مجدي وقومهولنا بالسلامة.. ادعوله يا جماعة عنده جلطة في المخ".

مجدي عبيد

مجدي عبيد هو ممثل ومخرج مسرحي مصري شارك في العديد من الأعمال الفنية أبرزهم المسلسل الشهير "حديث الصباح والمساء"، و"أفراح القبة"، "وبدل الحدوتة تلاتة"، "الحرباية"، "وأبو العروسة2"، وكانت آخر مشاركاته كممثل في مسلسل "عمر ودياب" الذي خاض به الفنان علي ربيع ومصطفى خاطر الماراثون الرمضاني الماضي.

وأخرج عبيد العديد من المسرحيات الناجحة ومن بينها "جحا وبقرة السلطان" عام 1986 .