أول تعليق لبشرى بعد خطوبتها في الجونة: كانت مفاجأة.. وعائلتي تآمروا معه

رنا صلاح الدين - فوجئت الفنانة المصرية بشرى بتقدم رجل الأعمال سالم هيكل، مدير عام مبيعات إحدى الشركات الكبرى، لخطبتها، وذلك خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

وفي أول تعليق لبشرى على ما حدث، أكدت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أنها فوجئت عندما قام بعض الأشخاص بجذبها إلى أحد الأماكن، فوجدت الفنان خالد الصاوي يقوم بسؤالها عددا من الأسئلة، مشددة على أنها لم تعلم أن الأمر عن خطوبة مطلقا.

الفنانة المصرية أضافت أنها كان من الممكن أن تترك المكان ولكن الشخص الذى تقدم لخطبتها هو شخص عزيز عليها، حيث أنه عشرة عمر وبينهما صداقة حميمة منذ الصغر وأبنائها يحبونه بشكل كبير، ولو كان شخصا آخر كان الأمر اختلف تماما، مؤكدة أنه شخص صبور صبر كثيرا حتى يقوم بخطبتها، مشيرة إلى أن عائلتها كانوا متواجدين وتآمروا معه حتى تتم الخطبة.

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وكانت الفنانة بشرى قد احتفلت بخطبتها على سالم هيكل، مدير عام مبيعات إحدى الشركات الكبرى، وذلك خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من الاحتفالية والتي بدت فيها بشرى متفاجأة وبملامح مختلفة لم تعلم ماذا يحدث سوى صرخات الحضور و"الزغاريد".

وظهر خطيب بشرى والذي يعد صديقًا لها منذ الطفولة، وهو ينحني على قدميه ليقدم لها خاتم الخطوبة، ولم تتمالك الفنانة نفسها وبكت نظرًا لفرحتها الشديدة، إضافة إلى أنها تفاجأت خاصة أن العريس تآمر مع الفنان خالد الصاوي وعددًا من أصدقائها حتى يتم مفاجأتها بهذا الشكل.